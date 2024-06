Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kronau - 66-Jährige nach mutmaßlicher Tötung ihres Ehemanns in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Eine 66-jährige Frau steht im dringenden Tatverdacht am Freitagmorgen ihren Ehemann getötet zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde sie am Samstagvormittag dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand soll es in der Nacht auf Freitag in der gemeinsamen Wohnung in Kronau zwischen den Eheleuten zum Streit gekommen sein. In dessen Verlauf soll die Beschuldigte ihren 74-jährigen Ehemann tödlich verletzt haben.

Polizeibeamte nahmen die Tatverdächtige am Morgen an deren Wohnanschrift widerstandslos vorläufig fest. Der verständigte Notarzt konnte nur noch den Tod des leblos in der Wohnung liegenden Mannes feststellen.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Bruchsal, auch zu den Hintergründen der mutmaßlichen Tat, dauern an.

Janina Metz, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Larissa Bollinger, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell