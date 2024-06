Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Raub in Wohnung

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht auf Donnerstag offenbar gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in Hohenwettersbach und überfielen den Bewohner.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge brachen die Unbekannten wohl im Zeitraum zwischen 22:30 Uhr und 02:00 Uhr in das Einfamilienhaus in der Tiefentalstraße ein und zwangen dort den Hausbesitzer gewaltsam zur Herausgabe von Bargeld sowie seines Mobiltelefons. Vermutlich auf der Suche nach Wertgegenständen durchsuchten die drei Tatverdächtigen anschließend weitere Räume bevor sie dann unerkannt aus dem Anwesen flüchteten.

Bei den vermeintlichen Räubern soll es sich laut dem Tatopfer um zwei Männer und eine Frau im Alter von etwa 25 bis 35 Jahren gehandelt haben. Sie seien schwarz gekleidet und maskiert gewesen und hätten in einer vermutlich osteuropäischen Sprache miteinander gesprochen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, unter der Rufnummer 0721 666 5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden. Von besonderem Interesse für die Polizei sind auch mögliche verdächtige Wahrnehmungen in den vergangenen Tagen und Wochen.

