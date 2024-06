Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Betrüger erbeuten Bargeld mit "Schockanruf"

Karlsruhe (ots)

Betrügern gelang es am Donnerstagmittag eine 79-jährige Frau aus Neuburgweiher zu täuschen und eine hohe Bargeldsumme zu erbeuten.

Ersten Erkenntnissen zufolge nahmen die Betrüger am Donnerstagmittag gegen 12:30 Uhr telefonisch Kontakt mit der 79-Jährigen auf. Am Telefon war eine vermeintliche Mitarbeiterin des Amtsgerichts, die vorgab, die Tochter der 79-jährigen Frau habe einen folgenschweren Verkehrsunfall verursacht und müsse deswegen in Haft. Die Anruferin forderte die Seniorin während des Telefonats zur Zahlung von mehreren Zehntausend Euro auf, um eine Entlassung ihrer Tochter gegen Kaution zu ermöglichen. Im guten Glauben, ihrer Tochter aus der misslichen Lage zu helfen, übergab die Geschädigte gegen 14:00 Uhr das Geld an ihrer Haustür an einen bislang unbekannten Mann.

Der Abholer soll circa 168 cm bis 170 cm groß und von schlanker Statur gewesen sein. Er habe dunkelbraune Haare und einen langen Vollbart gehabt, wobei der Bart nur das Kinn sowie die Wangen bedeckte. Die Geschädigte schätze ihn auf etwa 45 Jahre. Der Mann trug eine dunkelblaue Jacke und ein hellblaues Hemd, wodurch bei der Geschädigten der Eindruck erweckt wurde, es handele sich um einen Polizeibeamten.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum beschriebenen Geldabholer geben können, sich unter der Rufnummer 0721 666-5555 beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe zu melden.

Anja Hamerski, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell