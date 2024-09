Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kaminbrand

Zülpich-Langendorf (ots)

Am Samstag (21. September) kam es gegen 19.57 Uhr in einem freistehenden Einfamilienhaus in der Eifelstraße in Zülpich-Langendorf zu einem Kaminbrand.

Ursächlich war ein mit Ruß verstopfter Kamin.

Die 34-jährige Hausbewohnerin bemerkte den Rauch im Obergeschoss und weckte daraufhin ihre Kinder (7, 5, 1). Gemeinsam verließ man daraufhin das Wohngebäude.

Sämtliche Personen blieben unverletzt.

Zwecks Kontrolle wurden die Personen jedoch ins Krankenhaus verbracht.

Es kam zu keinem Gebäudeschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell