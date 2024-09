Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Radfahrer flüchtet nach Kollision

Euskirchen (ots)

Am Samstag (21. September) befuhr ein 57-jähriger Radfahrer gegen 17.25 Uhr in Euskirchen eine über dem Basingstoker Ring verlaufende kombinierte Fußgänger- und Radfahrerbrücke in Richtung der Saarstraße.

In einer Rechtskurve, kurz vor der Neißestraße, kam dem Radfahrer ein weiterer Radfahrer auf seiner Fahrspur entgegen und stieß mit ihm zusammen.

Der unbekannte Radfahrer stieg nach dem Zusammenstoß wieder auf sein Fahrrad und entfernte sich von der Unfallstelle.

Der 57-Jährige verletzte sich bei der Kollision. Ebenso wurde das Fahrrad beschädigt.

Bei dem flüchtigen Fahrradfahrer handelte es sich um einen jüngeren Mann.

Es wurde eine Anzeige bezüglich des Verkehrsunfalls mit Personenschaden und Flucht gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell