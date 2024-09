POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht nach Überholvorgang

Bad Marienberg (ots) - Bad Marienberg. Am Donnerstag, 12.09.24, gegen 00:45 Uhr, kam es zu einem Einsatz der Feuerwehr Bad Marienberg in einem Anwesen in der Bismarckstraße. Gemeldet wurde Brandgeruch aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses. Vor Ort wurde festgestellt, dass der Brandgeruch offenkundig durch einen technischen Defekt an der Heizungsanlage im Keller des Anwesens ausgelöst wurde. Zu einem Brandausbruch war ...

