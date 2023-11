Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstähle - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Mehrere hochwertige Pkw gestohlen - Einbrüche - WhatsApp-Trickbetrug mit viertstelligem Schaden - Körperverletzung

Fulda (ots)

Versuchter Diebstahl aus Einfamilienhaus

Fulda. In der Straße "Am Honigberg" drangen Unbekannte am Freitagnachmittag (10.11.), zwischen 14 Uhr und 17 Uhr, über die Hauseingangstür in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten die Wohnräume nach Diebesgut. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Fulda. Unbekannte lockerten in der Nacht zu Freitag (10.11.) die Radmuttern von zwei Rädern eines grünen Chevrolet. Zur Tatzeit stand das Auto in der Frankfurter Straße. Der Fahrer des Pkw erkannte das gelockerte Rad nach Fahrtantritt glücklicherweise rechtzeitig und konnte den Chevrolet stoppen, bevor möglicherweise Schlimmeres passiert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Diebstahl von Pkw und Fahrraddiebstahl

Flieden. In der Nacht zu Freitag (10.11.) begaben sich Unbekannte in einen Carport in der Straße "Am Rebstock", öffneten einen Pkw und suchten im Innenraum nach Diebesgut. Im Anschluss stahlen die Täter ein schwarzes Trekkingrad des Herstellers Bianchi im Wert von rund 300 Euro, das ebenfalls unter dem Carport abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Mehrere hochwertige Pkw gestohlen

Am vergangenen Wochenende stahlen Unbekannte in Osthessen mehrere hochwertige Fahrzeuge.

Neuhof. In der Nacht zu Freitag (10.11.) wurde ein grauer Audi SQ5 mit dem amtlichen Kennzeichen KA-EL 1822 in der Niederkalbacher Straße zum Ziel Unbekannter. Das Fahrzeug stand im Hof eines Wohnhauses und hat einen Wert von rund 30.000 Euro.

Eichenzell. In der Straße "Am Mauerleger" stahlen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (11.11.) einen weißen Audi Q7 mit dem amtlichen Kennzeichen FD-PE 90. Der Pkw im Wert von circa 40.000 Euro stand vor einem Wohnhaus.

Fulda. Im Biberweg im Ortsteil Haimbach hatten es Unbekannte in der Nacht zu Samstag (11.11.) auf einen rund 40.000 Euro teuren schwarzen BMW X6 M50 mit dem amtlichen Kennzeichen FD-AK 1994 abgesehen, der am Straßenrand vor einem Wohnhaus geparkt war.

In der Nacht zu Montag (13.11.) stahlen Unbekannte in der Ethilstraße im Stadtteil Edelzell einen weißen Audi Q7 mit dem amtlichen Kennzeichen FD-VG 273. Das Fahrzeug im Wert von rund 40.000 Euro stand auf einem Stellplatz vor einem Wohnhaus.

Flieden. In der Straße "Steinrücken" stahlen Unbekannte zwischen Freitagabend (10.11.) und Samstagmittag (11.11.) einen schwarzen Audi Q7 mit dem amtlichen Kennzeichen FD-EZ 42. Der Pkw im Wert von rund 40.000 Euro stand in der Einfahrt eines Wohnhauses.

Großenlüder. Einen grauen Audi RS 6 mit dem amtlichen Kennzeichen FD-MD 605 stahlen Unbekannte in der Nacht zu Montag (13.11.) in der Schulstraße. Auch dieser Pkw im Wert von rund 70.000 Euro parkte in einer Grundstückszufahrt vor einem Wohnhaus.

Wer im Bereich der Tatorte zu den Tatzeiten oder auch in den Tagen zuvor verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht hat, wird gebeten, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder an die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Tipps der Polizei:

- Fahrzeug abschließen, beim Verriegeln mit der Funkfernbedienung darauf achten, dass das Fahrzeug dies mit einem optischen/akustischen Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal der Fernbedienung stören, so dass das Fahrzeug nicht verschlossen ist - Fenster und Türen des Fahrzeugs ordnungsgemäß verschließen - Fahrzeug, wenn möglich in der Garage oder an gut beleuchteten oder belebten Straßen parken - Lenkradschloss einrasten lassen (zusätzlich durch Lenkradkralle oder Parkkralle schützen) - Ersatzschlüssel nicht im Fahrzeug oder in der Nähe des Fahrzeugs aufbewahren - GPS-Ortung nachrüsten bzw. beim Hersteller aktivieren - Ist das Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, diese in Betrieb nehmen, - Fahrzeugschlüssel nicht unbeobachtet lassen (z.B. in der Jackentasche an der Garderobe in der Gaststätte)

Für Fahrzeuge mit Keyless-go gilt:

- Vor dem Fahrzeugkauf den Sicherheitsaspekt des Keyless- Systems bedenken und wenn möglich darauf verzichten bzw. deaktivieren - Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür lagern bzw. in der Nähe des Fahrzeugs (Entfernung Schlüssel/Auto so groß wie möglich) - Funksignal des Schlüssels abschirmen (z.B. Aluminiumhüllen, Achtung, Aluminiumfolie ist keine zuverlässige Hilfe) Wichtig: Selbsttest machen. Das Fahrzeug darf sich nicht öffnen, wenn man den "abgeschirmten" Schlüssel neben die Fahrzeugtür hält - Ggfls. funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel kaufen

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Neuhof. In der Mühlenstraße im Ortsteil Rommerz brachen Unbekannte am Freitag (10.11.) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Die Täter hebelten dazu ein Fenster auf und durchsuchten im Anschluss die Wohnräume. Sie stahlen Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Autokennzeichen gestohlen

Fulda. Zwischen Dienstagmorgen (07.11.) und Donnertagmorgen (09.11.) stahlen Unbekannte in der Von-Stauffenberg-Straße das vordere amtliche Kennzeichen FD-CE 1506 von einem Ford KA. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

WhatsApp-Trickbetrug mit viertstelligem Schaden

Künzell. Mitunter geben sich Trickbetrüger gegenüber osthessischen Bürgerinnen und Bürgern über Messenger-Dienste als nahe Verwandte beziehungsweise Angehörige aus - mit dem Ziel, sie um ihr Erspartes zu bringen.

"Mama? Bist du's?" Mit diesen oder ähnlichen Formulierungen melden sich die Täter beim Trickbetrug am Telefon. Sie geben sich als Verwandte, gute Bekannte oder nahe Familienangehörige aus, die sich in einer Notsituation befinden und bitten um Bargeld. Als Gründe für den finanziellen Engpass werden kostspielige Käufe (Auto, Küche, etc.) oder Notlagen (Autounfälle, usw.) genannt. Die Lage wird immer als äußerst dringlich dargestellt.

In diesem Zusammenhang bedienen sich die Schwindler mittlerweile auch immer öfter des Messenger-Dienstes WhatsApp: Die Betrüger schreiben ihren späteren Opfern eine Kurznachricht, in der sie sich als nahe Verwandte oder Bekannte ausgeben, deren altes Handy kaputt gegangen sei. Gleichzeitig behaupten die Schwindler, dass die angezeigte und den Opfern bisher unbekannte Rufnummer die neue Erreichbarkeit des Angehörigen sei. Aufgrund des defekten Mobiltelefons könne der Verwandte nun nicht mehr auf sein Online-Banking zugreifen, müsse aber eine dringende Terminüberweisung durchführen. Er bitte daher um eine vorübergehende finanzielle Unterstützung, indem die potentiellen Opfer diese Überweisung an einen ihnen unbekannten Empfänger durchführen sollen. Die Forderungen belaufen sich nach derzeitigen Erkenntnissen zumeist auf einem niedrigen vierstelligen Betrag.

Am Freitag (10.11.) kontaktierten Schwindler einen 54-jährigen Mann aus dem Landkreis Fulda mit dieser Masche. Der Mann glaubte den Angaben der Betrüger zunächst und überwies einen vierstelligen Gelbetrag an ein ihm unbekanntes Konto.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon oder über Messenger Dienste nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. - Speichern Sie nicht automatisch vermeintlich "neuen" Rufnummern von Kontakten ab. Versuchen Sie erst die Personen unter den Ihnen bekannten, "alten" Telefonnummern zu kontaktieren. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf und beenden sie Kontakte über soziale Netzwerke, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Gut informierte Menschen lassen sich nicht so leicht verunsichern und können entsprechende Situationen richtig einschätzen. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Einbruch in Tankstelle

Neuhof. In eine Tankstelle in der Fuldaer Straße brachen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (11.11.), zwischen 23 Uhr und 3 Uhr, ein. Die Täter hebelten dazu im Bereich der Eingangstür und stahlen im Anschluss Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro. Es entstand rund 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Körperverletzung

Fulda. In der Nacht zu Samstag (11.11.), gegen 5.25 Uhr, kam es in der Königstraße zu einer Körperverletzung. Nach einem zunächst verbalen Streit im Bereich des Gehwegs zwischen einem 21-Jährigen Mann aus Hünfeld und einer unbekannten männlichen Person, schlug der Täter nach derzeitigen Erkenntnissen dem Hünfelder mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn dadurch leicht. Der Täter verließ danach den Tatort und kann folgendermaßen beschrieben werden: männlich, circa 175 cm groß, dunkle Hautfarbe, bekleidet mit einer schwarzen Mütze, einer schwarzen Winterjacke, einer weißen Hose und weißen Schuhen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Gaststätte

Großenlüder. In der Lauterbacher Straße versuchten Unbekannte in der Nacht zu Samstag (11.11.), zwischen 0.30 Uhr und 6.30 Uhr, in eine Gaststätte einzubrechen. Nachdem die Täter ein Fenster aufgehebelt hatten, wollten sie in das Gebäude einsteigen. Dabei wurden sie vermutlich gestört, woraufhin sie unerkannt ohne Diebesgut flüchteten. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Fitnessstudio

Fulda. In der Nacht zu Sonntag (12.11.) zwischen 23.30 Uhr und 1.30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Fitnessstudio in der Flemingstraße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten den Innenraum. Sie stahlen Bargeld und Nahrungsmittel im Wert von mehreren hundert Euro und hinterließen circa 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell