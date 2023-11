Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfallflucht - Zeugen und E-Scooter-Fahrer gesucht

Fulda. Ein E-Scooter-Fahrer befuhr am Freitag (10.11.), gegen 17:30 Uhr, in Fulda den Bürgersteig der Petersberger Straße in Richtung Petersberg. Ein 73-jähriger Skoda-Fahrer befuhr die Petersberger Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte. Im Einmündungsbereich zur B 27, Auffahrt Fulda-Süd, kam es im Bereich einer Ampel zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der E-Scooter-Fahrer stürzte. Kurz darauf setzten beide Unfallbeteiligte ihre Fahrt fort. Der Skoda-Fahrer meldete sich anschließend bei der Polizei, um den Sachverhalt zu melden. Der E-Scooter-Fahrer sowie Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda unter Telefon 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen. Bei dem Unfall entstand vermutlich Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Sattelzug kommt von der Fahrbahn ab

Alheim-Heinebach. Am Montag (13.11.), gegen 7.20 Uhr, befuhr ein 43-jähriger bulgarischer Berufskraftfahrer mit seinem Sattelzug die B 83 aus Kassel kommend in Richtung Bebra. Beladen war der Sattelzug mit einem Radlader und einem Traktor. Im Streckenabschnitt zwischen Alheim-Heinebach und Rotenburg a.d. Fulda kam der Sattelzug in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den angrenzenden Flutgraben. Dort kam der Sattelzug nach circa 60 Metern in Schräglage zum Stehen. Der bulgarische Fahrzeugführer blieb bei dem Unfallgeschehen unverletzt.

Die anschließende Bergung des Lkw mitsamt seiner Ladung gestaltete sich als schwierig. Unter Verwendung von zwei Lkw-Bergefahrzeugen konnte der Sattelzug nach drei Stunden, gegen 10:30 Uhr, aus dem Flutgraben geborgen werden. Für die Dauer der Bergungsarbeiten war eine Vollsperrung der B 83, zwischen 9:30 Uhr bis 10:30 Uhr, in dem betreffenden Streckenabschnitt erforderlich. Während dieses Zeitraumes kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Der Sachschaden an Lkw und Bankette beläuft sich insgesamt auf rund 45.000 Euro, wobei an dem Sattelzug ein Sachschaden von circa 42.000 Euro entsandt.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

