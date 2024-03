Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Drogen im Wert von 1 Million Euro sichergestellt - Erfolgreicher Schlag gegen mutmaßliche Drogenhändler-Bande in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen (VIDEO)

Osnabrück, Bielefeld, Paderborn, Steinfurt, Diepholz, Cloppenburg (ots)

Am Dienstagmorgen (05.03.2024) gelang Ermittlern der Zentralen Kriminalinspektion Osnabrück, unter Leitung der Staatsanwaltschaft Osnabrück, ein empfindlicher Schlag gegen eine mutmaßliche Drogenhändler-Bande. Unterstützt wurden die rund 150 Einsatzkräfte neben Spezialkräften der Polizei Niedersachsen auch durch Kräfte aus Sachsen-Anhalt und der Zentrale Unterstützungsgruppe des Zolls. Auch Rauschgiftspürhunde waren im Einsatz. Bei den mutmaßlichen Drogendealern handelt es sich um 17 Beschuldigte - darunter auch fünf mutmaßliche Drahtzieher, die im Verdacht stehen, seit längerer Zeit den Nordwesten Niedersachsens und den Großraum Bielefeld mit Drogen versorgt zu haben. Drei Mitglieder der mutmaßlichen Drogendealer wurden vorläufig festgenommen.

"Mit der heuten Aktion haben wir die organisierte Drogenkriminalität empfindlich getroffen. Wir haben in ein Wespennest gestochen. Unsere mehr als einjährige Ermittlungsarbeit hat sich ausgezahlt. Dieser Erfolg ist ein klares Signal gegen den illegalen Drogenhandel!", so Laura-Christin Brinkmann, Pressesprecherin der Polizeidirektion Osnabrück.

Im Rahmen des Großeinsatzes durchsuchten die Ermittler 22 Objekte, darunter 4 in Nordrhein-Westfalen und 18 in Niedersachsen - mit Schwerpunkten im Großraum Osnabrück, Dinklage, Vechta, Wagenfeld, Greven, Bielefeld und Schloss Holte-Stukenbrock. Bei den Durchsuchungen in Osnabrück wurde in einer Wohnung 12 Kilogramm Cannabis gefunden.

Einen Coup landeten die Ermittler in Dinklage. Dort wurde auf dem Gelände einer ehemaligen Fleischerei eine professionelle Indoor-Plantage aufgefunden, welche sich über mehrere Etagen er-streckt. In der ehemaligen Kühlhalle entdeckten die Ermittler ca. 800 Cannabis-Pflanzen und über 900 Setzlinge.

Darüber hinaus wurde im Raum Bielefeld, in einem alten Gehöft, ein großes Drogendepot gefunden. Dabei stellten die Ermittler die über 50 Kilogramm Cannabis sicher. Der Straßenverkaufswert des sichergestellten Cannabis liegt insgesamt bei rund 1 Million Euro. Außerdem fanden die Ermittler diverse Beweis- und Vermögensgegenstände wie Bargeld von über 80.000EUR, Handys und eine scharfe Schusswaffe. Die Ermittlungen und Auswertungen dauern an.

Die Polizei hat seit August 2022 mehrere Verdächtige aus dem Stadt- und Landkreis Osnabrück ins Visier genommen, die einer Drogenhändler-Bande angehören. Anfangs lag der Fokus der Ermittlungen auf einer Gruppe, die im Stadt- und Landkreis Osnabrück Betäubungsmittel, aber haupt-sächlich mit Marihuana gehandelt hat. Dank der akribischen Arbeit und den zunehmenden Erkenntnissen gelang es den Ermittlern, auch die Hintermänner der illegalen Drogengeschäfte zu identifizieren.

Neben den Ermittlern aus Osnabrück wurde die Aktion durch eine Tatortgruppe des BKA sowie der Bereitschaftspolizei der Zentralen Polizeidirektion Hannover, Polizeibeamten aus Nordrhein-Westfalen sowie einer Spezialeinheit des Zolls unterstützt.

