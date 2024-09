POL-EU: Falsche Personalien genannt

Bad Münstereifel-Arloff (ots) - Am Sonntag (22. September) kam es gegen 9 Uhr auf einem Parkplatz in der Kirchheimer Straße in Bad Münstereifel zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht zwischen einem Fußgänger und einem Pkw. Auf dem Parkplatz von einem Supermarkt fuhr ein Pkw-Fahrer mit dem vorderen linken Reifen über den Fuß von einem 32-jährigen Fußgänger. Der Fußgänger wurde hierbei verletzt. ...

