Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Nettetal-Leuth (ots)

Am Donnerstagabend gegen 19 Uhr hat ein Mann auf der B221 bei Leuth die Kontrolle über sein Auto verloren und einen Unfall verursacht. Der 33-jährige Kerkener war auf der B221 von Straelen aus in Richtung Kaldenkirchen unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor und in den Gegenverkehr schleuderte. Dort war eine 28-jährige Geldernerin mit ihrem Wagen in Richtung Straelen unterwegs. Die beiden Autos kollidierten, wodurch der Wagen des 33-Jährigen von der Straße abkam. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt. Bei dem Kerkener stellte sich im Verlauf der Unfallaufnahme heraus, dass er Alkohol getrunken hatte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund ein Promille. Daraufhin wurden Blutproben bei dem Mann durchgeführt. Die Ermittlungen dauern an. /hei (818)

