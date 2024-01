Polizei Paderborn

POL-PB: Bewaffneter Radfahrer raubt Handtasche

Paderborn (ots)

(mb) Im Wohngebiet Auf der Lieth ist am späten Freitagabend eine Frau beraubt worden.

Die 34-jährige stieg gegen 23.10 Uhr an der Bushaltestelle Bürener Weg aus dem Bus. Als sie zu Fuß auf dem Gehweg am Alfener Weg zwischen den Einmündungen Tudorfer Weg und Wewelsburger Straße unterwegs war, näherte sich von hinten ein dunkel gekleideter Fahrradfahrer. Der Mann stoppte und sprach die Frau an. Er bedrohte sie mit einer Schusswaffe und forderte ihre Handtasche. Das Opfer gab die Tasche heraus. Mit der Beute flüchtete der Täter über den Alfener Weg. Die Geschädigte alarmierte wenig später die Polizei. Bei der Fahndung nach dem Täter setzte die Polizei neben mehreren Streifen auch einen Diensthund ein.

Der ohne Akzent Deutsch sprechende Täter soll etwa 30 Jahre alt und um 1,85 Meter groß sein. Er war von normaler Statur und trug einen weißen Mund-Nasenschutz. Bekleidet war er mit einer schwarzen Regenjacke, deren Kapuze er über den Kopf gezogen hatte, sowie einer dunklen Hose und dunklen Schuhen. Bei seinem Fahrrad handelte es sich um ein schwarzes Mountainbike.

Zur Aufklärung des Raubdelikts sucht die Polizei Zeugen. Sachdienliche Hinweise auf Tatverdächtige werden unter der Rufnummer 05251/3060 entgegengenommen.

