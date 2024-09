POL-VIE: Radfahrunfall - Junge Frau wird leicht verletzt

Nettetal-Leuth (ots) - Am Donnerstagabend gegen 19 Uhr hat ein Mann auf der B221 bei Leuth die Kontrolle über sein Auto verloren und einen Unfall verursacht. Der 33-jährige Kerkener war auf der B221 von Straelen aus in Richtung Kaldenkirchen unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor und in den Gegenverkehr schleuderte. Dort war eine 28-jährige Geldernerin mit ihrem Wagen in Richtung Straelen unterwegs. ...

