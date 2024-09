Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 240928 Willich-Schiefbahn: Drei beteiligte Fahrzeuge - 2 Personen schwer - 1 Person leicht verletzt

Willich-Schiefbahn (ots)

Am Samstag, 28.09.24 um 14:10 Uhr kam es an der Kreuzung Korschenbroicher Straße (L382)/Ecke Tupsheide zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW und Personenschaden. Eine 67-jährige Willicherin befuhr die Tupsheide aus Fahrtrichtung Hochstraße kommend in Fahrtrichtung Korschenbroicher Straße. Im Kreuzungsbereich kollidierte sie dann mit einem von links kommenden PKW eines 70-jährigen Verkehrsteilnehmers aus Mönchengladbach. Durch den Aufprall geriet der PKW des Mönchengladbachers in den Gegenverkehr und prallte dort gegen ein entgegenkommenden PKW einer 78-jährigen Fahrzeugführerin aus Kaarst. Die Dame wurde dabei leicht verletzt. Die beiden anderen Fahrzeugführer wurden schwer verletzt. Alle Personen wurden mit Rettungswagen in örtliche Krankenhäuser eingeliefert. Die beteiligten Fahrzeuge wurden durch den Unfall erheblich beschädigt. (822)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell