Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 240928 Tönisvorst-St. Tönis: Zwei verletzte Personen nach Unfall beim Linksabbiegen

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Samstag, 28.09.24 um 17:05 Uhr kam es an der Kreuzung Hülser Straße/Ecke Biwak zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 55-jähriger Kempener befuhr die Hülser Straße mit seinem PKW in Fahrtrichtung Krefeld und beabsichtigte nach links in die Straße Biwak abzubiegen. Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden PKW einer 31-jährigen Krefelderin und verletzte sich leicht. Die Fahrzeugführerin aus Krefeld wurde schwer verletzt. Beide Personen wurden mit Rettungswagen in örtliche Krankenhäuser eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall erheblich beschädigt. (823).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell