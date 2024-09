Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen, B311, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der B311 zwischen Immendingen und Tuttlingen - insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden (02.09.2024)

Immendingen, B311 (ots)

Insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden hat ein Unfall auf der Bundesstraße 311 zwischen Immendingen und Tuttlingen am Montagabend gefordert. Eine 18-Jährige fuhr mit einem BMW X6 in Richtung Tuttlingen und überholte im erlaubten Bereich einen vorausfahrenden Lastwagen eines 30-Jährigen. Aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeug musste die 18-Jährige knapp vor dem Laster wieder einscheren um ein Zusammenstoß zu verhindern, touchierte dabei jedoch mit dem Heck des BMWs die Front des Brummis. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von je rund 5.000 Euro.

