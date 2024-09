Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach, B 462

Landkreis Rottweil) Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall (01.09.2024)

Schiltach - B 462 (ots)

Verletzungen erlitten hat ein 23-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Sonntag, gegen 10 Uhr auf der Bundesstraße 462 zwischen Wolfach und Schramberg. Ein 79-jähriger Mitsubishi-Fahrer fuhr rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt auf die B 462. Er hatte zuvor auf dem Grundstück gewendet. Während des Rückwärtsfahrens stieß er und der von ihm übersehene Motorradfahrer zusammen. Durch den Aufprall stürzte der Biker und brach sich das Handgelenk. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Am Auto und am Motorroller entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro.

