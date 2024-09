Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, B 462

Landkreis Rottweil) Vorfahrt missachtet, falsch überholt und ausgebremst - Zeugenaufruf (31.08.2024)

Schramberg - B 462 (ots)

Zu einer Nötigung gekommen ist es am Samstag, gegen 10 Uhr bei der sich der Fahrer eines grauen VW Polos mehrmals verkehrswidrig verhalten hat. Ein 19-Jähriger nahm einem 52-jährigen Autofahrer an einem Parkplatz in Schramberg die Vorfahrt. Anschließend fuhr der junge Mann dem Anderen sehr dicht auf, überholte ihn außerorts im Überholverbot und bremste ihn danach aus. Durch das Ausbremsen musste der 52-Jährige auf die Gegenfahrbahn ausweichen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Glücklicherweise kam ihm kein Auto entgegen. Durch die rücksichtslose Fahrweise wurden den Angaben nach noch weitere Autofahrer gefährdet. Die Polizei in Schramberg (Tel.: 07422 27010) sucht deshalb Zeugen, oder Geschädigte die zur Klärung des Vorgangs beitragen können.

