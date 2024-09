Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Doppelhaushälfte - Die Polizei sucht Hinweise

Kempen (ots)

Zwischen dem 26. September, 17:45 Uhr, und dem 29. September, 14:15 Uhr, kam es zu einem Einbruch in beide Wohneinheiten einer Doppelhaushälfte in der Dr.-Bast-Straße in Kempen. Vermutlich brach mindestens eine Person über die Terrassentür in die Objekte ein und durchwühlte mehrere Räume. Ob etwas gestohlen wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (830)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell