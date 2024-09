Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Einbrecher kommt am Tag

Beute machte ein dreister Unbekannter am Dienstag in Göppingen-Bartenbach. Seine große Notdurft ließ er am Tatort zurück.

Zwischen 7.30 Uhr und 19.45 Uhr brach ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus in der Schelmenstraße ein. Er stieg wohl über das Gartentor und hebelte ein gekipptes Garagenfenster auf. Über eine nicht verschließbare Feuerschutztür in der Garage gelangte der Einbrecher ins Innere des Hauses. Dort durchwühlte er sämtliche Räume und machte Bargeld zu seiner Beute. Nicht nur seine Einbruchsspuren ließ er am Tatort zurück, sondern auch seine große Notdurft. Die hatte der dreiste Einbrecher auf der Toilette im Badezimmer verrichtet. Dem war nicht genug, denn ohne zu spülen verließ er das Wohnhaus über die Terrassentür. Die Polizei Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Sie nimmt Hinweise unter der Tel. 07161/632360 entgegen.

Hinweis der Polizei:

Die Polizei ist an jedem Tag im Jahr für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Einsatz. Aber auch alle anderen Menschen können sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen. Seien Sie wachsam - auch in Ihrer Nachbarschaft - und bitten Sie auch Anwohner, Augen und Ohren offen zu halten. Scheuen Sie sich nicht, einen Notruf abzusetzen, wenn Sie Verdächtiges bemerken.

Wie Sie sich und Ihr Eigentum sonst schützen können, erfahren Sie bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Die Mitarbeitenden informieren kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de und www.polizei-beratung.de.

