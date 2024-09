Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) A8/Wendlingen am Neckar - Auto gerät ins Schleudern

Nicht mehr unter Kontrolle hatte ein Autofahrer seinen Mercedes am Montag auf der A8.

Ulm (ots)

Der 83-Jährige fuhr mit seinem Mercedes in Richtung Stuttgart. Gegen 16.15 Uhr verlor der auf dem mittleren Fahrstreifen fahrende Mann die Kontrolle über sein Auto und geriet leicht ins Schleudern. Er kam auf den rechten Fahrstreifen und fuhr einem Sattelzug in das Heck. Der Mercedes wurde dabei so stark beschädigt, dass er nicht mehr weiterfahren konnte. Bei dem Unfall wurde die 87-jährige Beifahrerin im Mercedes leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.

+++++++ 1832715 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell