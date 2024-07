POL-SI: Kleinkraftrad entzieht sich Verkehrskontrolle und verunfallt - Fahrer und Sozius flüchten- #polsiwi

Kreuztal (OT Kredenbach) (ots) - Am frühen Dienstagmorgen (02.07.2024) wurden Polizisten nach Kreuztal-Kredenbach gerufen. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 42-Jähriger seinen Vater bedroht. Augenscheinlich befand er sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Er hatte bereits in den vergangenen Tagen für mehrere Polizeieinsätze gesorgt. Bei Eintreffen der Beamten an der Tatörtlichkeit war der Mann zunächst ruhig ...

mehr