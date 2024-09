Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Aussichtsplattform beschädigt, Zeuginnen und Zeugen gesucht

Nettetal-Hinsbeck (ots)

In der Nacht von Freitag, 27. September, auf Samstag, 28. September, ist eine aussichtsplattform an der Krickenbecker Allee in Hinsbeck mutwillig beschädigt worden. Ein Mitarbeiter der Biologischen Station Krickenbecker Seen hatte den Schaden am Samstagmorgen gegen 9.45 Uhr festgestellt. Am Vorabend gegen 20 Uhr sei noch alles in Ordnung gewesen, berichtete er. Am Morgen war dann eine Wand zerstört. Die Polizei ermittelt und sucht Menschen, die in der Nacht in diesem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (832)

