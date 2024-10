Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfallfluchten im Stadtgebiet

Augsburg (ots)

Haunstetten - Am Freitag (04.10.2024) in der Zeit zwischen 08.45 Uhr und 19.00 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten Opel am Unteren Talweg und fuhr im Anschluss davon.

Es entstand so ein Sachschaden von etwa 250 Euro.

Die Polizei Augsburg Süd ermittelt wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2710 entgegen.

Lechhausen - In der Zeit von Montag (30.09.2024), 09.00 Uhr bis Freitag (04.10.2024), 10.30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Täter in der Ortlerstraße einen geparkten Opel und fuhr im Anschluss davon.

Es entstand so ein Sachschaden von 1.500 Euro.

Die Polizei Augsburg Ost ermittelt wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2310 entgegen.

Innenstadt - Am Freitag (04.10.2024) gegen 17.00 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer nach dem Anfahren an der Ampel einen Mazda in der Nagahama-Allee und fuhr im Anschluss davon.

Es entstand so am Mazda ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro.

Die Polizei Augsburg Süd ermittelt wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2710 entgegen.

Oberhausen - Im Zeitraum von Donnerstag (03.10.2024), 21.00 Uhr bis Freitag (04.10.2024), 11.30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten VW in der Kiesowstraße und entfernte sich im Anschluss.

Es entstand so ein Sachschaden von 2.000 Euro.

Die Polizei Augsburg 5 ermittelt wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2510 entgegen.

Oberhausen - Im Zeitraum von Dienstag (01.10.2024), 07.10 Uhr bis Samstag (05.10.2024), 13.15 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Täter in der Semmelweisstraße einen geparkten Toyota und entfernte sich im Anschluss.

Es entstand so ein Sachschaden von 2.000 Euro.

Die Polizei Augsburg 5 ermittelt wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2510 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell