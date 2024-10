Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Person nach versuchtem Tötungsdelikt festgenommen

Augsburg (ots)

Augsburg Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg

Innenstadt - Am gestrigen Donnerstag (03.10.2024) verletzte ein 36-jähriger Mann seine 35-jährige Ehefrau mit einem Messer in einer Wohnung am Kitzenmarkt. Der 36-jährige Mann befindet sich in Untersuchungshaft. Gegen 23.30 Uhr griff der 36-Jährige Mann offenbar nach einem Streit mit einem Messer die 35-jährige Frau an und verletzte diese dabei schwer. Die Frau floh anschließend aus dem Gebäude. Die Polizei nahm den 36-jährigen Mann widerstandslos in der Wohnung fest und stellte ein Messer sicher. Die 35-jährige Frau wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und wird dort stationär behandelt. Der 36-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg am Freitag (04.10.2024) einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl unter anderem wegen versuchten Mordes und setzte diesen in Vollzug. Der 36-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun zu den Hintergründen der Tat.

