POL Schwaben Nord: Brand eines LKW

Augsburg (ots) - Steindorf - Am vergangenen Mittwoch (02.10.2024), gegen 16.20 Uhr kam es zu einem Kellerbrand in einem Wohnhaus in der Hauptstraße. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Die genaue Höhe des Sachschadens wird derzeit noch geklärt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben Nord Pressestelle Telefon: 0821 ...

