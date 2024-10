POL Schwaben Nord: Brand in Keller

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am vergangenen Mittwoch (02.10.2024), gegen 21.30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Täter die Seitenscheibe eines geparkten weißen Opel Astra, setzte sich kurz in das Auto und flüchtete anschließend zu Fuß. Hierbei wurde er von Zeugen beobachtet. Es entstand ein Sachschaden von rund 150 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug. Haunstetten - In ...

