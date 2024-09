POL-MS: Unfallflucht auf der Umgehungsstraße - Polizei sucht nach Fahrer eines schwarzen Kleinwagens

Münster (ots) - Zwischen 10.15 Uhr und 20.42 Uhr brachen unbekannte Täter am Freitag (13.09.) in ein Wohnhaus an der Gartenbreie in Gievenbeck ein und entwendeten Bargeld. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Durch einschlagen der Terrassentür des Reihenhauses gelangten die Unbekannten in das Objekt. Sie durchsuchten nahezu das gesamte Haus nach Wertgegenständen, ...

mehr