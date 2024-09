Polizei Münster

POL-MS: Unfall auf Bahnübergang in Kinderhaus - 72-jährige Münsteranerin verstorben

Münster (ots)

Am Montagnachmittag (16.09., 13:50 Uhr) ist eine 72-jährige Münsteranerin bei einem Zusammenstoß mit einem Zug auf einem Bahnübergang an der Straße Am Max-Klemens-Kanal tödlich verunglückt. Ersten Ermittlungen zufolge war die Seniorin in einem Rollstuhl unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie zwischen die Schranken auf den Bahnübergang. Dort erfasste sie ein Zug. Die Münsteranerin starb noch an der Unfallstelle.

Der Bahnübergang an der Straße Am Max-Klemens-Kanal war aufgrund von Ermittlungs- und Bergungsarbeiten bis 16:06 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell