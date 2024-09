Polizei Münster

POL-MS: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus an der Gartenbreie gesucht

Münster (ots)

Zwischen 10.15 Uhr und 20.42 Uhr brachen unbekannte Täter am Freitag (13.09.) in ein Wohnhaus an der Gartenbreie in Gievenbeck ein und entwendeten Bargeld. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Durch einschlagen der Terrassentür des Reihenhauses gelangten die Unbekannten in das Objekt. Sie durchsuchten nahezu das gesamte Haus nach Wertgegenständen, nahmen Bargeld an sich und flüchteten unerkannt.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, etwas Verdächtiges bemerkt haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

