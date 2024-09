Polizei Münster

POL-MS: Betrugswelle in Münster - Polizei warnt vor "falschen Polizisten" und "falschen Bankmitarbeitern"

Münster (ots)

Seit Anfang der vergangenen Woche (02.09.) verzeichnet die Polizei erneut eine regelrechte Welle von telefonischen Betrugsversuchen in Münster. Die unbekannten Täter geben sich beispielsweise als vermeintliche Polizisten oder Bankmitarbeiter aus. Sie versuchen, ihre Opfer mit falschen Angaben dazu zu bringen, Geld oder Wertgegenstände auszuhändigen oder Bankdaten preiszugeben. Dabei täuschen sie zum Beispiel vor, dass das Geld oder die Wertgegenstände zu Hause oder auf der Bank nicht mehr sicher seien oder dass sie auf Spuren untersucht werden müssten. Als Begründung geben die Täter zum Beispiel vor, dass es bereits zu Einbrüchen in der Nachbarschaft gekommen sei. Bei den Opfern handelt es sich häufig um Menschen im fortgeschrittenen Lebensalter.

Die Polizei warnt vor solchen Betrugsmaschen und rät:

- Bei Anrufen von unbekannten Rufnummern ist immer Vorsicht geboten - legen Sie im Zweifel einfach auf! - Die echte Polizei und echte Banken nehmen auf diese Weise keinen Kontakt auf! - Geben Sie niemals am Telefon Auskunft über Ihre finanzielle Situation. - Geben Sie auch keine persönlichen Informationen heraus - wie zum Beispiel Bankdaten, TAN-Nummern oder Ähnliches - und verschicken Sie keine Dokumente per E-Mail. - Gewähren Sie unbekannten Anrufern niemals Zugriff auf Ihre Geräte. - Übergeben Sie unbekannten Personen niemals Geld oder Wertsachen! Dazu wird Sie die echte Polizei niemals auffordern. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, sondern ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. - Setzen Sie Ihre Bank bei ungewollten Geldtransaktionen über die Ihnen bekannten Kontaktdaten in Kenntnis. - Im Verdachtsfall: Wählen Sie die 110 und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Weitere Präventionshinweise stellt die Polizei Münster auf ihrer Internetseite zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/praevention-von-straftaten-zum-nachteil-von-seniorinnen-und-senioren

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell