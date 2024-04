Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am 11. April befuhr eine Radfahrerin den Radweg an der Straße Osterkanal in Papenburg in Richtung der Straße Mittelkanal. Als die Fahrerin eines Mofa von der Straße Wiek Rechts nach rechts in die Straße Mittelkanal rechts abbog, missachtete die Radfahrerin die Vorfahrt der Mofafahrerin. Die Mofafahrerin bremste stark ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kam sie zu Fall und verletzte sich leicht. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

