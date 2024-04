Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Verkehrsschild beschädigt

Emsbüren (ots)

Am Dienstag gegen 15:30 Uhr, befuhr ein Lkw mit Anhänger und niederländischen Kennzeichen, der überbreite Ladung transportierte, die Landesstraße 40, in Richtung Emsbüren. In Höhe der Einmündung zur Drievordener Straße berührte die Ladung des Gespanns vermutlich den parallel zur Schüttorfer Straße stehendes Verkehrsschild. Das Verkehrsschild fiel zu Boden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emsbüren unter der Rufnummer 05903/703190 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell