Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Mehrere Personen bei Unfall verletzt

Lingen (ots)

Heute kam es auf der Straße Brockhausen in Lingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden. Der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Pkw befuhr die Straße in Richtung Lingen. Als er eine Fahrzeugkolonne von insgesamt vier Pkw überholte, beabsichtigte der voraus fahrende 63-jährige Fahrer eines Ford Transit nach links in die Straße Hexenkamp abzubiegen und setzte den entsprechenden Blinker. Der unbekannte Fahrzeugführer bremste aufgrund des Blinkers stark ab und scherte ein. Die hinter ihm befindlichen Fahrzeuge mussten ebenfalls stark abbremsen. Dies übersah eine am Ende der Kolonne befindliche 35-jährige Fahrerin eines Mini und fuhr auf den vor ihr fahrenden Audi eines 52-Jährigen auf. Der Audi wurde daraufhin auf den VW eines 23-Jährigen geschoben. Die Fahrerin des Mini, der Audi-Fahrer sowie der VW-Fahrer und seine 20-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ein fast vier Monate altes Baby, welches sich ebenfalls im VW befand, wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Der Fahrer des weißen Pkw sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter Rufnummern 0591/870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell