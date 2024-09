Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Reihenhaus am Frankenweg in Gremmendorf - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Münster (ots)

Am Samstag (14.09., 14.30 bis 19.00 Uhr) hat sich ein bisher unbekannter Täter Zugriff zu einem Reihenhaus am Frankenweg in der Nähe des dortigen Spielplatzes verschafft. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge hebelte der Unbekannte ein Seitenfenster auf, um in das Gebäude zu gelangen. Im Inneren durchwühlte der Tatverdächtige sämtliche Räume sowie Schubladen und entwendete Schmuck. Vermutlich verließ der Tatverdächtige das Haus durch die zugezogene, aber nicht abgeschlossene Hauseingangstür.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

