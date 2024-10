POL Schwaben Nord: Rauch im Schnellrestaurant

Augsburg (ots) - Augsburg Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg Innenstadt - Am gestrigen Donnerstag (03.10.2024) verletzte ein 36-jähriger Mann seine 35-jährige Ehefrau mit einem Messer in einer Wohnung am Kitzenmarkt. Der 36-jährige Mann befindet sich in Untersuchungshaft. Gegen 23.30 Uhr griff der 36-Jährige Mann offenbar nach einem Streit ...

mehr