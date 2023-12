Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: 10. Lagemeldung zur Hochwasserlage in der Samtgemeinde Flotwedel

Flotwedel (ots)

Weiterhin sind knapp 80 Einsatzkräfte innerhalb des Samtgemeindegebietes im Einsatz. Einzelne Teileinheiten der Kreisfeuerwehrbereitschaft Uelzen wurden an einen Einsatzort in der Samtgemeinde Wathlingen abgestellt.

Der Damm in Langlingen wird weiterhin stabilisiert und alle Dämme in regelmäßigen Abständen begangen. Während der Nachtstunden werden die zu beobachtenden Stellen des Dammes in Langlingen umfangreich ausgeleuchtet, um eventuelle Beschädigungen schnellstmöglich erkennen und entsprechende Maßnahmen einleiten zu können.

Im Bereich des Klosters laufen weiterhin die Pumparbeiten, um den Wasserstand des Küchengrabens weiterhin zu regulieren.

Weiterhin gilt ein "außergewöhnliches Ereignis" nach Paragraf 20 Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz, eine Aufhebung dieser Lage ist trotz der Tatsache, dass die eingeleiteten Maßnahmen Wirkung zeigen, bisher nicht in Aussicht. Die bisher durchgeführten Evakuierungen behalten daher Gültigkeit.

Stand der Informationen: 30. Dezember um 21:00 Uhr

