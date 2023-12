Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: 9. Lagemeldung zur Hochwasserlage in der Samtgemeinde Flotwedel

Flotwedel (ots)

Am Morgen des heutigen Samstag, den 30. Dezember trafen sich Landrat Axel Flader, Kreisbrandmeister Volker Prüsse, Samtgemeindebürgermeister Frank Böse und Gemeindebrandmeister Cord Krüger mit Experten des THW an der Einsatzstelle am Langlinger Damm und nahmen diesen in Augenschein. Hierbei konnte festgestellt werden, dass es lediglich kleinere Auffälligkeiten gibt, welche kurzfristig behoben werden können und die getroffenen Vorkehrungen ihren Erfolg zeigen.

Diese Auffälligkeiten werden laut Aussage des Gemeindebrandmeisters Cord Krüger, welcher den Gesamteinsatz gemeinsam mit seinem Stellvertreter Sascha Engel leitet, nun schnellstmöglich behoben werden. Parallel hierzu werden sogenannte Deichläufer durch das THW unterwiesen.

Analog zu den Arbeiten am Langlinger Damm sind die Feuerwehren aktuell in Bröckel im Einsatz und pumpen erneut Oberflächenwasser ab, um den Zufluss in die Kanalisation zu reduzieren und somit eine Entlastung der Schmutzwasserkanäle zu erwirken.

Aus gegebenem Anlass weist die Freiwillige Feuerwehr Flotwedel zudem noch einmal darauf hin, dass die Kreisstraße zwischen Bockelskamp und Wienhausen sowie zwischen Offensen und Langlingen aktuell weiterhin voll gesperrt ist.

Stand der Informationen: 30. Dezember um 14:15 Uhr

Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell