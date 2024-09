Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wechselseitige Körperverletzung

Uslar (ots)

Bodenfelde, (go), Uslarer Straße, (Parkplatz Getränkemarkt), Donnerstag, dem 26.09.2024, 14:45 Uhr. Aufgrund von Differenzen bei einer Parksituation kam es am Donnerstag zu Streitigkeiten und einer Auseinandersetzung zwischen einem 83- jährigem PKW Fahrer aus Bodenfelde und einem 59- jährigen PKW Fahrer, ebenfalls aus Bodenfelde. Die beiden Fahrzeugführer gerieten in einen handgreiflichen Streit, wodurch sich beide verletzten. Der 83- jährige wurde anschließend durch Rettungssanitäter in einem Krankenwagen medizinisch versorgt. Etwaige Zeugen werden gebeten, sofern sie Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060, zu melden.

