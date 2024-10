POL-HB: Nr.: 0676--Müllwagen fährt in Baugerüst

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Langenstraße Zeit: 28.10.24, 11.10 Uhr

Am Montagvormittag fuhr ein Müllwagen in der Bremer Altstadt in ein Baugerüst. Dabei wurden zwei Personen schwer verletzt.

Der Lastfahrer lenkte den Müllwagen im Bereich der Langenstraße rückwärts durch die Unterführung eines Mehrparteienhauses in einen Innenhof, wo gerade ein Baugerüst aufgestellt wurde. Dabei blieb der Müllwagen oberhalb am unfertigen Gerüst hängen und zog dieses in Richtung Innenhof mit. Daraufhin stürzten zwei Arbeiter, die sich zu diesem Zeitpunkt gerade auf dem Gerüst befanden, aus zwei und vier Metern Höhe zu Boden. Die 22 und 32 Jahre alten Männer verletzten sich dabei schwer und mussten nach einer Erstversorgung durch Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht werden. Lebensgefahr besteht nicht.

Die Zufahrtsstraßen mussten für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen zum Teil voll gesperrt werden, woraufhin es vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen kam.

Die genauen Umstände zum Verkehrsunfall sind Gegenstand aktueller Ermittlungen des Verkehrskommissariats der Polizei Bremen. Das Gewerbeaufsichtsamt erhielt Kenntnis. Weitere Zeugen melden sich jederzeit bei der Verkehrsbereitschaft unter der Rufnummer 0421 362-3888.

