POL-OG: Hügelsheim - Falscher Polizeibeamter

Hügelsheim (ots)

Eine 68-jährige Frau wurde am Montagnachmittag Opfer einer Betrugsmasche. Die Betrüger gaben sich als vermeintliche Polizeibeamte aus. Unter Vortäuschung, dass die Nichte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe, gelang es, die Frau zur Übergabe einer fünfstelligen Geldsumme sowie Goldmünzen zu bewegen. Die Vermögensgegenstände übergab sie an einen Abholer. Die Polizei weist ausdrücklich drauf hin, dass seitens der Ermittlungsbehörden niemals am Telefon Geldforderungen gestellt oder Bürgerinnen und Bürger über deren Vermögensverhältnisse ausgefragt werden.

Bitte beachten Sie folgende Warnhinweise:

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen! - Legen Sie bei derartigen Anrufen sofort auf. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. - Geben Sie keine persönlichen Daten oder die von Angehörigen heraus! Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse und geben Sie keine Geheimzahlen, Passwörter oder ähnliches heraus. - Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion. - Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an. - Sprechen Sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie Ihr Umfeld für diese Betrugsarten.

