Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Frontalzusammenstoß

Offenburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 02:30 Uhr, fuhr der 72-jährige Fahrer eines VW Golf auf der L 98 von Offenburg in Richtung Neuried. Aus unbekannter Ursache kam er auf der geraden Straße nach links auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Hierbei wurde der VW Golf total zerstört und der Fahrer schwer verletzt eingeklemmt. Er musste von der eingesetzten Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Die Sattelzugmaschine wurde so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit war. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Aktuell ist die L 98 wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Mit Behinderungen im Berufsverkehr muss gerechnet werden.

