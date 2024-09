Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Mann entblößt sich - Festnahme + Farbe gesprüht + Gegen Kontrolle gewehrt + Mercedes beschädigt

Gießen (ots)

Gießen: Mann entblößt sich - Festnahme

Mindestens zweimal entblößte sich ein Mann am Freitag (20.9.) im Stadtgebiet. Gegen 9.40 Uhr zeigte er derzeitigen Erkenntnissen zufolge seinen Penis zwei 17-Jährigen im Bereich eines Einkaufzentrums in der Neustadt 28. Die Jugendlichen liefen weg. Eine Fahndung nach dem Unbekannten blieb zunächst erfolglos. Gegen 10.35 Uhr teilte eine 44-jährige Frau mit, dass sie im Bereich der Marburger Straße 5 ebenfalls Opfer eines Exhibitionisten wurde. Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen, einen 33-jährigen somalischen Staatsangehören, kurz darauf vor Ort fest. Der Mann musste mit zur Dienststelle. Die Beamten leiteten zwei Strafverfahren gegen ihn ein, der Festgenommene wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Ermittler suchen weitere Zeugen: Wer hat die Vorfälle im Bereich Neustadt und Marburger Straße bemerkt? Ist der Mann auch an anderer Stelle aufgefallen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Hungen: Farbe gesprüht

Zwischen Donnerstag (19.9.), 20 Uhr und Freitagmorgen, 8 Uhr sprühte ein Unbekannter vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Langd mit Farbe. Er brachte im Bereich des Zugangsbereichs und des Gehwegs in der Straße Schotterweg Schriftzüge und Symbole auf.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pohlheim: Gegen Kontrolle gewehrt

In Watzenborn-Steinberg stoppten Bedienstete des Ordnungsamts am Freitagmorgen (20.9.) einen BMW. Bei der folgenden Kontrolle gegen 8.10 Uhr soll es derzeitigen Erkenntnissen zufolge zu einer Widerstandshandlung durch den 23-jährigen Autofahrer gekommen sein, indem er nach einem Bediensteten trat, ohne ihn zu treffen. Im Verlauf leistete der deutsche Staatsangehörige den Anweisungen der Kontrollierenden jedoch folge, die Kontrolle konnte schließlich durchgeführt werden. Zur Unterstützung und Anzeigenaufnahme wurde eine Streife der Polizei hinzugezogen.

Zur Aufklärung des Sachverhalts sucht die Polizei Zeugen: Wer hat die Kontrolle und das Verhalten der Beteiligten in der Ludwigstraße beobachtet?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Grünberg: Mercedes beschädigt

Am Marktplatz vor der Hausnummer 1 parkte ein Mercedes-Fahrer am 19.9. gegen 14.50 Uhr. Als er gegen 15.15 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, musste er einen Schaden am Heck feststellen. Gegenüber hatte zuvor ein weißer Ford geparkt, ob dieses Fahrzeug mit dem Unfall in Zusammenhang steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der bislang unbekannte Verursacher stieß, vermutlich beim Ausparken, gegen das Heck der S-Klasse und fuhr einfach davon, ohne sich um den Schaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zum unbekannten Verursacher geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell