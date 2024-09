Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Heuballen brennen + Verletzter nach Raub + Mann entblößt sich in Stadtbus

Gießen (ots)

Lollar: Heuballen brennen - Zeugen gesucht

Gestern Mittag (19.9.) brannten im Bereich der Gießener Straße, nahe einem dortigen Aussiedlerhof, etwa 120 Heuballen. Gegen 14.25 Uhr geriet das Heu aus bislang ungeklärter Ursache in Brand, zwischenzeitlich kam es zu starker Rauchentwicklung. Die Feuerwehr, in der Folge unterstützt durch das THW, brachte das Feuer unter Kontrolle. Menschen kamen nicht zu Schaden, Gebäude waren nicht in Gefahr. Der entstandene Schaden wird auf 17.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Ermittler schließen derzeit nicht aus, dass die Heuballen in Brand gesetzt wurden.

Sie bitten um Hinweise: Wer hat im Bereich des Aussiedlerhofs in Höhe der Gießener Straße 130 etwas Verdächtiges bemerkt?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Verletzter nach Raub - Zeugensuche

Gestern (19.9.) kam es am späten Abend nach derzeitigen Erkenntnissen zu einem Raub im Bereich Schwanenteich. Ein 34-Jähriger Mann lief einen Fußweg in der Grünanlage nahe der Eichgärtenallee entlang. Gegen 23.25 Uhr kamen ihm drei Unbekannte entgegen. Plötzlich schlugen die Männer auf ihn ein, zudem würgten sie den Mann. Sie raubten ihm Bargeld und rannten anschließend in Richtung Wieseck davon. Ihr Opfer ließen sie verletzt zurück.

Zeugen trafen nahe der Ringallee auf den 34-Jährigen und verständigten die Polizei. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten und brachte ihn in ein Krankenhaus.

Alle Tatverdächtigen wurden etwa 20 Jahre alt geschätzt. Sie hatten jeweils eine sehr schlanke Figur, einen dunkleren Hautteint und einen dunklen Vollbart. Ein Tatverdächtiger wurde als etwa 185 cm groß beschrieben. Er trug ein lilafarbenes Langarmhemd und eine lange Hose. Der zweite Flüchtige war etwa 170 cm groß und bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke (die Kapuze aufgezogen). Der dritte Tatverdächtige hatte eine zottelige Frisur.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Hinweise auf die Identität der Tatverdächtigen geben?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Mann entblößt sich in Stadtbus

Gestern (19.9.) teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass sich ein Mann in einem Bus vor Fahrgästen entblößt habe. Der Vorfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr in der Stadtbuslinie 2. Eine Streife nahm den Mann noch im Bus fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen beleidigte er im Bus eine Frau verbal und zeigte ihr im Anschluss seinen Penis. Der 33-jährige somalische Staatsangehörige musste mit zur Dienststelle. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Vorfall mitbekommen? Befanden sich bislang nicht namentlich bekannte Zeugen im Bus?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath

Pressesprecher

