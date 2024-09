Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Trickdiebin auf Supermarktparkplatz + Diebesgut in Kinderwagen versteckt + Außenspiegel beschädigt

Gießen (ots)

Lollar: Trickdiebin auf Supermarktparkplatz

Ermittler der Gießener Polizei suchen derzeit nach einer Trickdiebin. Die Frau sprach am Mittwochabend (18.9.) auf dem Parkplatz eines Discounters im Rothweg eine Kundin an. Die Seniorin lud gegen 19 Uhr gerade Einkäufe ins Auto, als sie die bislang Unbekannte auf Englisch in ein Gespräch verwickelte. Kurze Zeit später bemerkte die Frau das Fehlen ihres Rucksacks. Die Trickdiebin hatte ihr Opfer abgelenkt und mutmaßlich einen günstigen Moment genutzt, um den Rucksack aus dem offenen Auto zu klauen. Die Unbekannte wurde als schlank, etwa 20-30 Jahre alt und ca. 160 cm groß beschrieben. Sie hatte eine helle Hautfarbe und brünette oder dunkle Haare. Zur Tatzeit trug sie einen beigen Mantel.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Vorfall gesehen? Wer kann Hinweise zur Identität der unbekannten Trickdiebin machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Diebesgut in Kinderwagen versteckt

Zwei Ladendiebe stellten Beamte der Gießener Kontrollgruppe am Mittwoch (18.9.) in der Innenstadt. Dem geschulten Blick der Beamten entging gegen 13.30 Uhr das verdächtige Verhalten eines Paares mit Säugling im Kinderwagen nicht. Sie hielten die beiden unter Beobachtung und stellten fest, dass sich im Verlauf eine dritte, männliche Person dazugesellte. Im Verlauf ging die Gruppe zu ihrem Auto. Vor den Augen der zivilen Beamten begannen sie nun, aus einer Tasche des Kinderwagens Klamotten samt Kleiderbügel in den Kofferraum zu laden. Die Beamten gaben sich zu erkennen und kontrollierten, unterstützt von uniformierten Kollegen der Polizeistation Gießen Süd, die drei Erwachsenen. Dabei stellte sich heraus, dass die Kontrollierten die Bekleidung mutmaßlich kurz zuvor aus einem Modegeschäft in der Bahnhofstraße gestohlen hatten. Die Tasche am Kinderwagen nutzen sie augenscheinlich als Versteck der gestohlenen Gegenstände. Die Beamten stellten die Kleidung sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen die 33-jährige Frau und ihren 20-jährigen Begleiter ein. Gegen die dritte Person ließ sich kein Tatverdacht begründen. Alle wurden nach der Kontrolle entlassen.

Laubach: Außenspiegel beschädigt

Ein blau gestreiftes Motorrad suchen Unfallfluchtermittler der Polizei Grünberg. Am Dienstag (17.9.) fuhr der unbekannte Motorradfahrer, der dunkle Kleidung und Helm trug, auf der Gießener Straße in Richtung der Innenstadt. In Höhe des dortigen Blitzers überholte der Unbekannte gegen 16.15 Uhr rechts einen in gleicher Richtung fahrenden Mercedes. Dabei stieß er gegen den rechten Außenspiegel und beschädigte diesen. Statt sich um den Unfall zu kümmern, fuhr er einfach davon.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer kann Hinweise zum flüchtigen Motorrad und dessen unbekannten Fahrer geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Pierre Gath

Pressesprecher

