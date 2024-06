Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Bewohner stört Einbrecher - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagvormittag (gegen 10:45 Uhr) traf ein 78-Mann in seiner Wohnung an der Kolpingstraße auf einen Einbrecher. Er hatte seine Wohnung durch die Gartentür betreten. Als der Unbekannte den Hertener bemerkte, flüchtete er aus der Wohnung in unbekannte Richtung.

Im weiteren Verlauf stellte der Hertener fest, dass Schmuck, Unterlagen und Schlüssel aus einem Tresor entwendet wurden.

Der Tatverdächtige konnte lediglich als männlich und 1,70m groß mit Bart beschrieben werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell