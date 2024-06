POL-RE: Recklinghausen: Fahrradfahrer schwer verletzt - Verdacht auf Alkoholisierung

Recklinghausen (ots) - In einem Waldstück südlich der Tinkhofstraße ist am Montagnachmittag eine 37-jährige Frau einem Exhibitionisten begegnet. Die Waltroperin war gegen 15.20 Uhr dort spazieren. Plötzlich wurde sie auf einen Mann aufmerksam, der zuvor mit einem Fahrrad an ihr vorbeigefahren war. Der Mann saß auf einem Baumstamm, hatte seine Hosen runtergezogen und befriedigte sich selbst. Dabei schaute er offenbar ...

