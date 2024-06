POL-RE: Recklinghausen: Unfall mit Verletzten - Polizei sucht Autofahrer

Recklinghausen (ots) - Zwischen dem vergangenen Dienstag (28.05.2024) und Montagmittag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Mühlenstraße ein. Sie schafften es über den Garten an das Gebäude, hebelten ein Kellerfenster auf und verschafften sich so Zugang zu den Innenräumen. Die Räume wurden nach Beute durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Einbrecher Schmuck mit und flüchteten in ...

