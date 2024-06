Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Polizei sucht Fahrradfahrer nach Unfallflucht

Recklinghausen (ots)

Am Montag gegen 13:35 Uhr kam es auf der Kunibertstraße zu einem Unfall zwischen einer Fußgängerin und einem bislang unbekannten Fahrradfahrer. Nach ersten Erkenntnissen war die 69-Jährige zu Fuß in Richtung Wall unterwegs, als ein Fahrradfahrer mit ihr zusammenstieß. Durch die Kollision stürzte die Seniorin und wurde leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrradfahrer setzte seine Fahrt fort.

Personenbeschreibung:

- 20-25 Jahre - 170cm - 180cm groß

Hinweise zu dem Unbekannten werden unter der Tel. 0800/2361 111 entgegengenommen.

