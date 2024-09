Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Diebe auf Hotelparkplatz unterwegs + Kofferraum durchsucht + Drohne aus Firma entwendet

Gießen (ots)

Gießen: Diebe auf Hotelparkplatz unterwegs

Mehrere Personen meldeten sich am Dienstagmorgen (17. September) bei der Polizei und berichteten von Diebstählen aus ihren Autos, die auf einem Hotelparkplatz im Wiesecker Weg beziehungsweise in der dazugehörigen Tiefgarage geparkt waren. In der Nacht von Montag auf Dienstag hatten sich Diebe an mehreren Fahrzeugen zu schaffen gemacht und so unter anderem an einem schwarzen Seat Altea eine Scheibe eingeschlagen und eine Brille sowie einen Reisepass mitgehen lassen. Aus einem blauen Seat Ibizia fehlte eine Jacke und der Fahrzeugschein, aus einem silberfarbenen Seat Alhambra entwendeten die Diebe zwei Tankkarten. Hinzu kommen noch Schäden in dreistelliger Höhe aufgrund der eingeschlagenen Scheiben. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen an geparkten Fahrzeugen bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 zu melden.

Gießen: Kofferraum durchsucht

Auf bislang unbekannte Weise gelangten Diebe an den Kofferraum eines offenbar verschlossenen blauen Opel Combo und entwendeten daraus Kleidung, einen Laptop samt Drucker und einen Koffer. Das Diebesgut im Gesamtwert von über 2.000 Euro kam zwischen Montag, 16. September, 17 Uhr, und Dienstag, 6.45 Uhr, in der Hein-Heckroth-Straße abhanden. Hinweise dazu bitte an die Telefonnummer 0641-7006-3555.

Heuchelheim: Drohne aus Firma entwendet

In der Ludwig-Rinn-Straße stiegen Diebe am vergangenen Wochenende über einen Zaun, hebelten Fenster auf und machten sich schließlich an einem Tresor zu schaffen. Zwischen Freitag, 13. September, 14 Uhr, und Montag, 6 Uhr, entwendeten sie eine Drohne mit Zubehör im Wert von mehreren tausend Euro, hinzu kommt der durch das Vorgehen entstandene Schaden von etwa 1.500 Euro. Die Kriminalpolizei in Gießen sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell